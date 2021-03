Bauarbeiten zu neuer Brücke in Feichsen beginnen .

Die Brücke des Güterwegs Hauswald in Feichsen hat ausgedient. Schäden durch Witterungseinflüsse und Hochwässer haben die Widerlager der 57 Jahre alten Brücke, besonders am linken Flussufer, in Mitleidenschaft gezogen.