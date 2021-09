Zu einem deftigen Bauern-Brunch im Garten des Lederermuseums laden am Sonntag, 26. September, die Bäuerinnen Purgstall. Von neun bis 15 Uhr gibt es Würstel, Bier und Most, Kaffee und Mehlspeisen. „Die Besucher sollen den schönen Museumsgarten kennenlernen und hier ein paar gemütliche Stunden verbringen“, wünscht sich Veranstalterin Hildegard Ressl. „Viele Purgstaller wissen gar nicht, dass der Garten seit der Übersiedelung des Bücherdorfs in Museum auch wochentags geöffnet ist.“ Beim Bauernbrunch können übrigens Buchladen und Museum besichtigt werden. Der Eintritt ist gratis, der Brunch findet nur bei Schönwetter statt.