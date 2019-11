Beste Stimmung bei der Musikantenparade am Ramsauhof .

Gemeinsam sind die 50 Jahre alt - am vergangenen Samstag feierten sie am Heuboden des Ramsauhofs mit rund 400 Gästen zusammen ihr Jubiläum. Seit 30 Jahren sind die Jessnitztaler eine Fixgröße der heimischen Volksmusik und seit 20 Jahren tun es ihnen die Holzkoglbuam gleich. Dass da beste Stimmung am Heuboden herrschte, versteht sich von selbst.