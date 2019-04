Gemeinsamer Sport macht Spaß, hält fit und gesund: Um dies auch in den Schulklassen zu vermitteln, machte die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse mit dem Sportprogramm „Bewegungs-Champion“ auch in der Volksschule Purgstall Station.

Bei einem spielerischen Leistungsvergleich testeten die Schüler ihre Sprint-, Sprung- und Laufqualitäten, maßen sich im Medizinballwerfen und bei Reaktionstest.

An den Mitmach-Stationen gab es zusätzliche Tipps und Tricks vom sportlichen Fachpersonal. Die bestplatzierten Schulkinder jeder Altersgruppe und jedes Bezirkes treten im großen Finale des „Bewegungs-Champions“ am 17. Juni in St. Pölten an.