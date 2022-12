Elf Igel-Babies sind gerettet

Vier der insgesamt elf Igel-Babys, die bei Peter Paul Kandziora in Purgstall einen Unterschlupf für den Winter gefunden haben. Um stark genug zu sein, müssen sie tüchtig fressen – derzeit fünf Dosen Katzenfutter am Tag. Spenden kann man bei der Franziskanischen Krippe in Purgstall.

Foto: privat