Der Sommer kann kommen – zumindest, was das Purgstaller Erlauftalbad betrifft. Denn mit der gebürtigen Purg stallerin Bettina Digruber hat die Gemeinde eine neue Wirtin für das Badbuffet gefunden.

Die Freude bei Bademeister Johann Zeller, aber vor allem Bürgermeister Harald Riemer und Vizebürgermeister Erik Hofreiter, ist groß, denn bis vor Kurzem war die Besetzung des Badbuffets in der Schwebe. Heuer wird die Gemeinde das Buffet selbst betreiben, Bettina Digruber verwöhnt die Gäste als Wirtin.

Womit genau, das will sie noch nicht verraten: „Ich will meine Gäste überraschen.“ Was die Purgstaller wollen, weiß Bettina Digruber bestens, denn sie stammt aus der Erlaufgemeinde: „Ich komme zurück zu meinen Wurzeln und freue mich auf gemütliche Stunden mit den Badbesuchern.“ Zu Redaktionsschluss stand der Eröffnungstermin noch nicht fest. Reduzierte Saisonkarten gibt es noch bis 14. Juni auf dem Gemeindeamt.