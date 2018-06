„Aufgespürt“ heißt die Rubrik von NÖ-heute, die von Schriftsteller Alfred Komarek präsentiert wird. „Star“ der Sendung am Donnerstag, 14. Juni, 19 Uhr, auf ORF 2 ist eine Purgstaller Institution, die sich dank des Engagements ihrer Gründer und vieler ehrenamtlicher Helfer in ein wahres Schmuckstück gemausert hat: Das Erlauftaler Feuerwehrmuseum.

Besonderen Anklang beim ORF-Filmteam und seinem Moderator fanden die Feuerwehr-Oldtimer-Rundfahrten, die man in dieser Art nur in Purgstall erleben kann. Auch viele andere Highlights des Museums werden in der Sendung zu sehen sein. Durch die Ausstellung geleitet wurde das Kamerateam von Franz Wiesenhofer.