Das Feuerwehrhaus in Feichsen ist in die Jahre gekommen. „Mittlerweile hat es 40 Jahre auf dem Buckel und gehört dringend saniert und vergrößert, da es nicht mehr zeitgemäß ist“, berichtet Feichsens FF-Kommandant Christian Haslinger.

Auch Purgstalls VP-Bürgermeister Christoph Trampler kennt die Sorgen der Feichsner Florianis und ist von der Sanierung und Erweiterung vollends überzeugt: „Die Gemeinde weiß über den Platzmangel Bescheid – ein Umbau wäre tatsächlich höchst an der Zeit.“

Erste Gespräche bereits 2013

„Der Platz für die Umkleidemöglichkeit zum Anziehen der Einsatzbekleidung befindet sich in der Fahrzeughalle neben den Einsatzfahrzeugen und ist äußerst knapp, die Damen müssen sich im Waschraum umziehen. Auch weil die Fahrzeuge nach dem Stand der Technik über die Jahre hin immer größer geworden sind“, kennt Haslinger den Status quo.

Die ersten Gespräche über einen notwendigen Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses hat es bereits 2013 mit der seinerzeitigen Bürgermeisterin Marianne Fallmann gegeben. 2015 haben die Feichsner Florianis drei Arbeitsgruppen zu je fünf Personen gebildet, die Ergebnisse der Gespräche diskutiert und daraus einen Projektvorschlag erarbeitet haben. „Diesen haben wir unserem Herrn Bürgermeister unterbreitet und ihn vom Um- und Zubau überzeugt. Architekt Walter Brandhofer hat zugesagt, den Einreichplan pro bono zu verfassen“, berichtet der FF-Kommandant.

Initiative „Ich pack mit an“ ins Leben gerufen

Das Gebäude soll auf beiden Seiten des Hauses Richtung Norden und Süden um 195 m² Grundfläche ebenerdig erweitert werden. Auf der linken Seite des Hauses sollen die Garderoben entstehen, auf der rechten Seite soll Platz für ein Einsatzfahrzeug geschaffen werden, sodass insgesamt so wie bisher drei Fahrzeuge Platz finden. Dazu ist es vorerst erforderlich, die derzeit von Gerhard Bayerl und Martina Enner gepachteten Grundstücke seitens der Gemeinde anzukaufen.

Wird das gesamte Gebäude von Professionisten umgebaut, geht die Feuerwehr von Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro aus – Grundstückspreis inklusive. „Angelehnt an die Baurichtlinie des Bundesfeuerwehrverbandes streben wir eine Drittellösung an. Ein Drittel der Kosten könnte die Feuerwehr Feichsen durch Eigenleistung und finanzielle Zuwendung übernehmen, wodurch der Umbau dann auch kostengünstiger käme“, ist Haslinger überzeugt.

Deshalb wurde auf dem Gartenfest die Initiative „Ich pack mit an“ ins Leben gerufen. Wer Arbeits-, Maschinen- oder Verpflegungsleistung beisteuern kann, ist aufgerufen, sich bei der FF Feichsen zu melden. Kommandant Christian Haslinger (0664/9633757) und sein Stellvertreter, Daniel Fallmann (0664/88337260), stehen für Gespräche jederzeit zur Verfügung. Ergänzend liegt ein Buch zum Eintragen auf.

„Die Feuerwehr Feichsen ist sehr wichtig für unsere Gemeinde. Die Zusammenarbeit mit den Purgstaller Florianis funktioniert darüber hinaus gut. Auch der gesamte Gemeinderat steht hinter dem Projekt und wir werden uns bemühen, ein zeitgemäßes FF-Haus zu finanzieren“, verspricht Bürgermeister Christoph Trampler.