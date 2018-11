Was lange Zeit in der Luft lag, ist nun fix: Bürgermeister Christoph Trampler legt sein Amt mit 31. Dezember zurück. Am vergangenen Mittwoch hat Vizebürgermeisterin Birgit Ressl Tramplers Rücktrittsgesuch entgegengenommen. „Wir haben noch am selben Tag ein langes Gespräch geführt. Ich hatte den Eindruck, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, er aber jetzt erleichtert ist“, berichtet Ressl.

Trampler sei bis auf weiteres im Krankenstand: „Ob er vor Ende seiner Amtszeit noch einmal ins Rathaus zurückkehren wolle, sei nicht Gegenstand des Gesprächs gewesen.“

Für die ÖVP beginnt mit Tramplers Rücktritt nun der offizielle Entscheidungsfindungsprozess, wer Trampler als Ortschef nachfolgen soll. Namen möchte in der Fraktion jedoch noch niemand nennen. Vizebürgermeisterin Birgit Ressl, die derzeit die Agenden des Bürgermeisters führt, möchte keinerlei Spekulationen kommentieren. „Es gibt einige Namen, die derzeit diskutiert werden. Die Entscheidung für einen Kandidaten wird in den Gremien getroffen. Im Jänner stellt dieser sich dann der Bürgermeisterwahl im Gemeinderat.“

„Für jeden, der das Amt annimmt, wird es eine große persönliche und familiäre Veränderung sein.“ Erik Hofreiter, ÖVP

Sie selbst werde, sollte die Partei an sie herantreten, für das Bürgermeisteramt zur Verfügung stehen – mit einer Einschränkung. „Ich möchte meinen Beruf nicht aufgeben, würde weiterhin in Teilzeit als Bilanzbuchhalterin tätig sein.“ Gerüchte, dass Parteiobmann-Stellvertreter Erik Hofreiter und der geschäftsführende Gemeinderat Harald Riemer ebenfalls als Kandidaten für das höchste Amt in der Gemeinde gehandelt werden, möchte Ressl nicht bestätigen.

„Ich habe über eine mögliche Kandidatur noch nicht nachgedacht“, lautet Erik Hofreiters Stellungnahme. „Jetzt geht es nicht in erster Linie um meine Person, sondern darum, parteiintern einen Konsens zu finden. Für jeden Kandidaten wird die Entscheidung eine einschneidende persönliche, berufliche und familiäre Veränderung bedeuten.“ Vor allem die Familie müsse die Entscheidung mittragen.

"So etwas kann man nicht allein entscheiden"

Dessen ist sich auch Harald Riemer bewusst, der im Moment den Ausschuss für öffentliche Einrichtung und Sport leitet. „Sollte es der Wunsch der Mehrheit sein, mich als Kandidat für die Bürgermeisterwahl zu nominieren, werde ich das erst mit meiner Familie abklären. So etwas kann man nicht allein entscheiden.“

Während in der ÖVP noch über Tramplers Nachfolge diskutiert wird, drängt die SPÖ auf eine rasche Entscheidung. „Je länger die ÖVP schweigt, desto mehr brodelt die Gerüchteküche“, ärgert sich Parteiobmann-Stellvertreterin Barbara Pflügl. „Es wäre an der Zeit, dass die Bürgermeisterkandidaten sich deklarieren. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu wissen, wie es weitergeht.“ Man sei jederzeit bereit, mit den ÖVP-Kandidaten in konkrete Gespräche zu treten. „Der jetzige Stillstand ist für unsere Gemeinde von großem Nachteil.“

„Das System Trampler ist jetzt offiziell gescheitert. Die ÖVP muss schnell einen Neustart schaffen“, lautet der knappe Kommentar von Grünen-Parteiobmann Christian Müller.

Noch-Bürgermeister Christoph Trampler war für eine persönliche Stellungnahme nicht erreichbar.