Hofer-Kunden in Purgstall mag es schon aufgefallen sein: Rund um die Zufahrt und den Parkplatz der Purgstaller Filiale sind derzeit die Bagger am Werk. „Der Bau der neuen Einfahrt hat begonnen“, heißt es auf NÖN-Nachfrage aus der Hofer-Zentrale. Protest und eine Unterschriftenaktion mit dem Namen „Aktion sicherer Schulweg“ hatte es im Vorfeld der Planung der neuen Hofer-Zufahrt am Ortseingang von Purgstall gegeben.

Hofer-Kunden sollen in Zukunft von der LB25 direkt auf den Parkplatz des Diskonters gelangen, wobei aber der Gehweg entlang der Schnellstraße unterbrochen werden muss. Wie schon vor einiger Zeit bekannt gegeben wurde, wird die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer rund um den Hofer-Markt dennoch gewährleistet sein.

„Die Bauarbeiten für die neue Zufahrt und den Geh- und Radweg werden gemeinsam durchgeführt“, lautet die Auskunft der Hofer KG. Bürgermeister Harald Riemer freut sich: „Gemeinsam mit der Hofer KG wurde die bestmögliche Lösung gefunden. Der Geh- und Radweg mündet beim Kindergarten in den bereits bestehenden Radweg und ist ein weiteres Teilstück unseres sicheren Wegenetzes.“