privat Alexandra Beham ist derzeit Leiterin der LJ Purgstall.

NÖN: Was macht die Landjugend so besonders?

Beham: Das Besonderste sind unsere Mitglieder. Jeder ist auf seine Weise einzigartig und nur, weil wir alle so verschieden sind, können wir gemeinsam Projekte wie unser jährliches Zehnbachfest oder den Projektmarathon meistern.

Was gefällt Ihnen am besten?

Beham: Das Zehnbachfest, denn es sind für uns ja nicht nur zwei Tage, sondern mehrere Wochen Vorbereitungszeit. Als Leiterin bin ich stolz, dass bei uns alle an einem Strang ziehen, tollen Teamgeist beweisen und niemals aufgeben.