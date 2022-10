Lehrlingsausbilder Erich Wenighofer wurde ausgezeichnet

Immer wieder hat die Firma Busatis für ihre ausgezeichnete Lehrlingsausbildung Preise bekommen, jetzt gab es einen Preis für die Person, die hinter dieser Ausbildung steht: Lehrlingsausbilder Erich Wenighofer wurde von der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) aufgrund seines Engagements der Anton-Benya- Stiftungs-Preis verliehen. Benannt nach dem legendären Anton Benya, ÖGB- und Nationalratspräsident, wird der Preis verdienten Personen in der Facharbeit und der Lehrlingsausbildung verliehen. Im Rahmen einer Feier im Wiener Rathaussaal durfte Wenighofer seinen Preis bereits entgegennehmen. Dort bedankte er sich auch bei seinem Arbeitgeber, Busatis-Geschäftsführer Christoph Jordan, für sein Vertrauen und seine Unterstützung.

Seit 1975 ist der Purgstaller Erich Wenighofer bereits bei der Busatis GmbH beschäftigt und seit 1989 in der Lehrlingsausbildung tätig. Seit 30 Jahren ist er auch im Fachausschuss der PRO-GE als Lehrabschluss-Prüfer tätig. Seine Lehrlinge liegen ihm am Herzen und er ist immer wieder offen für jede Herausforderung. Er hat neue, offensive Wege in der Arbeit mit jugendlichen Facharbeitern beschritten.

2019 erhielt die Firma Busatis das Staatswappen als staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb. Erst kürzlich wurde Busatis unter die beliebtesten Lehrbetriebe in der Sparte Maschinenbau gewählt. „Fördern, fordern, aber nicht überfordern“, beschreibt Erich Wenighofer sein Erfolgskonzept für die Ausbildung junger Facharbeiter. 180 Lehrlinge hat er begleitet, alle haben die Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolviert, viele davon mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg. Busatis-Lehrlinge holen immer wieder Titel bei Landeslehrlingsbewerben.

„Es ist wichtig, jungen Leuten das beste Rüstzeug für den Beruf mitzugeben, in fachlicher, aber auch in menschlicher Hinsicht“, sagt Wenighofer.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.