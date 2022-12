Letzte Spenden des Club 2000

Passend zum 6. Dezember gab es für mehrere soziale Projekte im Bezirk einen großzügigen Spendenscheck. Übergeben wurden diese von den Mitgliedern des Purgstaller Vereins Club 2000.

Gegründet wurde der Club 2000 von einer Runde von Freunden unter der Leitung von Josef Steiner und Johann Siebenhandl. Viele Projekte für das Ötscherland in der Region Purgstall hat der Förderverein geplant, unterstützt, finanziert und umgesetzt. Im Vordergrund standen touristische Projekte sowie die Gästebetreuung in der Region.

Bei der vor Kurzem abgehaltenen Generalversammlung beschlossen die Funktionäre, den Verein aufzulösen. „Durch den hohen Mitgliedsbeitrag und die umsichtige Verwaltung des Geldes konnte in den 22 Jahren eine beträchtliche Summe angespart werden“, sagte Thomas Steiner, der in Vertretung seines Vaters Josef Steiner erschienen war. Die Vorstandsmitglieder hätten beschlossen, das Guthaben für soziale Zwecke zu spenden. Um eine gerechte Verteilung zu erreichen, durfte jedes Vorstandsmitglied ein Projekt auswählen, das ihm besonders am Herzen lag.

Großteil der Spenden ging an Kinder mit Handicap

Jeweils 5.750 Euro gingen an die ASO Scheibbs, die Schule Rogatsboden und den E-Fahrtendienst Emil in Purgstall. Für das Sozialpädagogische Betreuungszentrum Schauboden gab es einen Spendenscheck in der Höhe von 11.500 Euro. Eine Spende von 5.750 Euro erhielt auch der kleine Florian Edelsbacher aus Purgstall, der an einer Bewegungsstörung, der Zerebralparese, leidet.

Bei der Spendenübergabe war die Freude auf beiden Seiten, sowohl bei Schenkern als auch bei Beschenkten, riesengroß. „Unser Anliegen war immer, Projekte mit einem Nutzen für die Region und für die Bevölkerung umzusetzen. Darunter waren auch einige Projekte in der Erlaufschlucht“, erklärte Obmann-Stellvertreter Johann Siebenhandl bei der Spendenübergabe. „Jetzt hoffen wir, dass wir mit unseren Spenden Menschen, besonders Kindern, helfen können, die es im Leben nicht so einfach haben.“

