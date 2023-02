Nach Brandkatastrophe bei SBS: „Es geht weiter“

Nachdem ihre Werkshalle samt Maschinen und Lager einem verheerenden Brand zum Opfer gefallen war, sah es aus, als ob das Purgstaller Sozial-Unternehmen SBS vor dem Aus stehen würde. Doch die Produktion in dem Betrieb, der Menschen mit psychischen Erkrankungen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen soll, kann weitergehen, wie jetzt Geschäftsführer Werner Pitzl jetzt erleichtert berichten kann.

„Nach dem Brand haben wir viele spontane Hilfsangebote bekommen, damit wir unseren Betrieb wenigstens notdürftig fortsetzen können. Unsere Partnerfirma, die Brauerei Wieselburg, für die wir den Flaschenservice für Bügelflaschen durchführen, wird uns einen Platz in einer ihrer Hallen freimachen“, sagt Pitzl. „Wir dürfen für ein halbes Jahr einen Teil des Lagers der Firma ÖkoFEN benutzen.“ Dass SBS weiterhin in Purgstall produzieren kann, hat Pitzl jedoch Busatis-Geschäftsführer Christoph Jordan zu verdanken. „Die Firma Busatis stellt uns eine Halle mitsamt der nötigen Infrastruktur zur Verfügung, damit wir in Purgstall bleiben und unseren Betrieb bald wieder aufnehmen können“, erzählt Werner Pitzl. „Das ist eine große Geste“, sagt der SBS-Chef, sichtlich gerührt. „Für unsere Mitarbeiter ist es besonders wichtig, dass wir weiterhin hier tätig sein können.“

Die Hilfsbereitschaft nach dem Brand findet er „überwältigend. Am Tag danach hat schon pausenlos das Telefon geläutet. „Darunter waren sogar Leute, die ich kaum kannte. Die Menschen zeigen uns, dass sie unsere Arbeit wertschätzen und ihnen unser Fortbestand als Unternehmen am Herzen liegt.“ Sowohl die Geschäftspartner als auch der Fördergeber stehen zu SBS: „Alle Auftraggeber zeigen Verständnis für den Aufschub“, sagt Pitzl.

Priorität habe in der nächsten Zukunft vor allem die möglichst schnelle Fertigstellung des neuen Firmengebäudes in der Gewerbestraße. Die Bauarbeiten hatten schon vor dem Brand begonnen, der Einzug war bis zum Sommer geplant gewesen. „Wir sind zuversichtlich, dass das machbar sein wird“, sagt Pitzl.

