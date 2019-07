Karin Katona

Margit Jäger-Pils (links) leitet seit zwei Jahren die Caritas-Betreuungsnachmittage in Purgstall. Jetzt übernimmt sie von Melitta Eder zusätzlich die Leitung der Nachmittage in Oberndorf. Alle Caritas-Sozialstationen im Bezirk bieten Betreuungsnachmittage an.