Der Bezirk Scheibbs hat neue gekrönte Häupter: Juliane Stein aus Wieselburg wurde zur Mostprinzessin und Cornelia Deuretzbacher aus St. Georgen an der Leys zu ihrer Stellvertreterin gewählt. Die beiden lösen die bisherigen Würdenträgerinnen Kerstin Pöttinger aus Steinakirchen und Nicole Schrittwieser aus Scheibbs im Amt ab. Gewählt wurden sie im Rahmen einer großen Landjugend-Ehrungsfeier in Pfarrsaal in Purgstall.

Die Prinzessinnen werden in den kommenden Jahren als Botschafterinnen des Mosts viele öffentliche Termine wahrnehmen.