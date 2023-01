Neujahrsempfang: „Im vergangenen Jahr haben wir viel geschafft“

Mit einer Multimedia-Präsentation machte Bürgermeister Harald Riemer beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde am vergangenen Donnerstagabend auf das aufmerksam, was sich in der Erlaufgemeinde im vergangenen Jahr getan hat.

„Im Zentrum des Jahres 2022 stand die Eröffnung des Primärversorgungszentrums am 1. April. Unser Leuchtturmprojekt, wie wir es gern nennen, ist beispielhaft für den ganzen Bezirk und sichert unsere medizinische Versorgung für Jahrzehnte“, sagte der Ortschef. Das PVZ schaffe derzeit bereits 38 Arbeitsplätze und werde sich wohl noch weiter entwickeln. „Das Einzugsgebiet wird immer größer, die Zahl der Patientenkontakte hat sich von anfangs 200 auf durchschnittlich 400 gesteigert.“

Das zweite Prestigeprojekt der Gemeinde 2022 trägt den Namen Emil – was für „Elektromobilität im ländlichen Raum“ steht. Ein Verein mit ehrenamtlichen Fahrern betreibt wochentags von 7.30 bis 19.30 Uhr ein Ortstaxi innerhalb von Purgstall und in die Nachbargemeinden. Ein Senkrechtstarter, wie Riemer erfreut verkünden durfte: „Emil erfreut sich großer Beliebtheit und steuert bald auf seine tausendste Fahrt zu.“ Auf den Lorbeeren von 2022 ausruhen wolle man sich aber nicht: „Wir sind bereit für neue Herausforderungen und gehen sie positiv an.“

