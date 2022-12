Ramsauhof ist Top-Eventlocation

Zur Verleihung des Awards sei er völlig nichts ahnend gefahren, sagt Wurzenberger: „Top of the Mountains ist die Vereinigung der besten Skihütten, Hotels und Bergbahnen. Wir haben mit dem Show Express vor 21 Jahren die erste Touristik-Awardverleihung von Top of the Mountains in Nauders am Reschenpass durchgeführt.“ Die Verleihung, erklärt Wurzenberger, werde jedes Jahr in einem anderen Haus abgehalten, 2018 auch auf dem Ramsauhof. „Durch Corona gab es zwei Jahre lang keine Verleihung, und nachdem wir uns so lange nicht getroffen hatten, bin ich spontan hingefahren.“ Dass er sich schließlich selbst mit einer Trophäe in der Hand auf der Bühne wiederfinden würde, habe er nicht geahnt. Der Preis ist bereits auf dem Ramsauhof zu bewundern.

