Robert Scharner und Christopher Stricker sind nicht nur Küchenchef und Sous Chef am Ramsauhof, sondern werden mittlerweile immer mehr auch zu den zwei originellen Aushängeschildern des Unternehmens. Ihre gemeinsamen Videos auf Facebook als „Langer & Kurzer“ erreichen fast schont Kult-Status.

„Wenn man zwei so positiv Verrückte in seinem Team hat, ist das einfach ein riesiger Gewinn für die gesamte Mannschaft.“Firmenchef Hermann Wurzenberger

Nun waren sie gemeinsam mit Firmenchefin Eva Frank drei Tage in Italien unterwegs, um sich für die neue Agricola-Varieté-Show am Ramsauhof inspierieren zu lassen – die entsprechenden lustigen Videos aus Rimini, Venedig, Malcesine am Gardasee oder direkt aus dem Ferrari-Museum in Modena gibt‘s auf Facebook zu sehen.

„Wir haben das italienische Lebensgefühl aufgesaugt, Produkte und Speisen durchgekostet und uns von verschiedensten Gastronomen inspirieren lassen. Inzwischen haben wir das bei uns zu Hause auch schon nachgekocht, sodass das Agricola-Menü für die neue Saison praktisch schon steht“, schildert Küchenchef Robert Scharner im NÖN-Gespräch.

Innenhof wird zur italienischen Piazza

Denn von 3. November 2018 bis 28. April 2019 heißt es dieses Mal am Ramsauhof jeden Freitag, Samstag und Sonntag „Ciao, Bella Italia“. Nach dem Erfolg von „Agricola goes to Hollywood“ entführt man in der achten Spielsaison am Ramsauhof nach Italien. „Wir werden den Innenhof heuer in eine italienische Piazza verwandeln und hier das Dolce Vita Italiens präsentieren. Die Gäste sollen sich fühlen, als säßen sie am Markusplatz in Venedig“, verrät Firmenchef Hermann Wurzenberger.

Dass Robert Scharner und Christopher Stricker nicht nur in der Küche zaubern sollen, sondern auch noch mehr in die Show eingebunden werden, ist für Hermann Wurzenberger eine Prämisse. „Die beiden sind einfach genial. Wenn man zwei so positiv Verrückte in seinem Team hat, ist das einfach ein riesiger Gewinn“, weiß Wurzenberger. Daneben soll aber auch der künstlerische Part nich zu kurz kommen. „Wir sind aktuell in Verhandlungen mit einigen internationalen Top-Künstlern“, verspricht Wurzenberger wieder unvergessliche und amüsante Abende im Ramsauhof.