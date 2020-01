Ganz in ihrem Element waren die Feuerwehrtaucher der Tauchgruppe West am Neujahrstag. Traditionell begrüßen die Taucher das Jahr mit dem Neujahrsschwimmen in der Purgstaller Erlaufschlucht und legen eine zwei Kilometer lange Strecke in der eiskalten Erlauf zurück.

privat Gern praktizierte Tradition: Das Neujahrsschwimmen der Tauchgruppe West.

17 Einsatztaucher und das gesamte Sonderdienst-Landeskommando mit Kommandant Fritz Brandstetter, Stellvertreter Christian Pfeiffer und Tauchdienst-Landesverwalter Richard Berger ließen sich das Ereignis nicht entgehen.

Die Ehrengäste, Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Spendlhofer, Franz Ditzer, Kommandant der FF Purgstall und Manfred Ebenführer, Kommandant der Betriebsfeuerwehr Busatis, beobachteten den frostigen Tauchgang vom sicheren Land aus.