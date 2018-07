Segeln für ein Kinderlachen 2018: 24 Kinder des Sozialpädagogischen Betreuungs-Zentrums Schauboden erlebten bei herrlichem Badewetter traumhafte Urlaubstage in Kroatien.

Auf dem Deck schlafen und sich von den Wellen sanft in den Schlaf wiegen lassen, nach dem Aufstehen und noch vor dem Frühstück schnell ein Sprung ins 21 Grad warme Meer, gemeinsame Tage auf dem Segelboot, im Wasser, auf Erkundungsgängen und Wanderungen in der Natur – diese Vorstellung von einem Traumurlaub ist für 24 Kinder aus dem Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Schauboden und ihre neun Begleiter Wirklichkeit geworden.

„Wir haben auf unserer Segelwoche in Kroatien diesmal eine andere Route genommen“, berichtet Erich Reisenbichler, der Obmann vom Verein Prokind – Segeln für ein Kinderlachen, der jedes Jahr einen solchen Urlaub für die Schaubodner Kinder organisiert. Von Sukosan rund um die Insel Ugljan führte diesmal die Route, inklusive „Inselhüpfen“ und einer Wanderung zum Drehort des Karl May-Films „Der Schatz im Silbersee“.

„Wir sind keine Sozialpädagogen. Uns ist es wichtig, den Kindern nicht nur ein schönes Ferienerlebnis zu bieten, sondern auch etwas weiterzugeben, was sie fürs Leben mitnehmen können“, erklärt Erich Reisenbichler. „Es ist schön, wenn man den Kindern die Freude am Umgang mit dem Wasser näher bringen kann.“

Schwimmen, Paddeln & Tauchen rund um die Uhr

Schwimmen, Springen, Paddeln, Tauchen und Schnorcheln waren rund um die Uhr an der Tagesordnung. „Auch die, die vielleicht am Anfang mangels Erfahrung noch etwas zaghafter waren, haben schnell an Sicherheit gewonnen“, freut sich der Prokind-Obmann. Besonders beliebt: das Stand Up-Paddel.

Gemeinsam mit den vier Skippern und fünf Begleitpersonen genossen die Kinder auf vier Segelbooten eine entspannte, harmonische Woche weit weg vom Alltag. „Ein besonderes Erlebnis war die Einladung eines Lokalbesitzers, der die Kinder spontan zu einem Frühstück eingeladen und mit dem Schnellboot abgeholt hat“, schildert Erich Reisenbichler. Den kulinarischen Abschluss der Reise bildete die bereits zur Tradition gewordene Palatschinkenparty. Kein gewöhnliches Essen, wie Erich Reisenbichler erklärt: „Die Palatschinken mussten mit dem Boot abgeholt werden!“