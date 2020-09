Für ihre langjährige Bereitschaft, die Purgstaller Schüler sicher über die Straße zu bringen, ehrte der Elternverein der Volksschule und der NMS Purgstall seine freiwilligen Schülerlotsen. Im Zuge der Feier wurde auch die neue Bushaltestelle am Kirchenplatz vorgestellt, wo ab September alle Schulbusse die Schüler aussteigen lassen werden. „Es freut mich sehr, dass wir so viele Freiwillige in Purgstall haben. Trotzdem würden wir uns über neue Schülerlotsen freuen, die unser Team in Purgstall vergrößern“, sagte Karl Pöchhacker vom Elternverein. Interessierte melden sich unter: 0664/6145256.