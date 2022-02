Sechs Verletzte nach Pkw-Zusammenstoß auf B25

Auf der B25 bei Purgstall sind Sonntagmittag zwei Autos zusammengeprallt, sechs Personen wurden dabei verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Fünf Rettungswägen und ein Notarztfahrzeug waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Scheibbs und Amstetten gebracht.

Der 75-jährige Lenker dürfte im Kreuzungsbereich ein Stopp-Schild übersehen haben. Daraufhin krachte sein Fahrzeug, in dem sich zwei weitere Personen befanden, in den Wagen eines 36-Jährigen. In dessen Auto fuhren noch seine Frau sowie der gemeinsame Sohn mit. Ein Pkw landete durch den Zusammenprall auf dem Dach, so die Polizei.

