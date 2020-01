In einer einzigartigen Konstellation tritt die SPÖ Purgstall bei den Gemeinderatswahlen 2020 an. Parteichef Sepp Fuchs bleibt zwar im Amt, Spitzenkandidatin ist jedoch seine designierte Nachfolgerin Barbara Pflügl. Punkten möchte die SPÖ vor allem mit einer „unmittelbar erlebbaren Politik“, die jedem Bürger Gehör schenkt: „Unsere Wähler können jeden von uns direkt beim Wort nehmen“, verspricht Parteichef Fuchs. Herzensangelegenheiten der SPÖ für die kommende Gemeinderatsperiode sind sichere Rad- und Fußwege, eine „Park and Ride“-Anlage beim Bahnhof sowie ein sicherer Übergang über die B25 bei Schauboden.

Die SPÖ bewirbt auf ihrem Wahl-Folder auch eine originelle Ortstaxi-Idee: Sogenannte „Mitfahr-Bankerl“ sollen ähnlich einer Bushaltestelle zur Bildung von Fahrgemeinschaften beitragen und so Menschen helfen, die kein Auto zur Verfügung haben.