Einen Rückblick auf fünf Jahre intensiver Erneuerung gab ein Stadterneuerungs-Frühstück für alle Bürger, die sich in den vergangenen Jahren aktiv am Stadterneuerungs-Projekt beteiligt hatten. „Ohne die Ideen und Mitarbeit der Bevölkerung in Arbeitskreisen, Workshops und Exkursionen wäre dieser Prozess nicht möglich gewesen“, betonten die Stadterneuerungs-Betreuer Miriam Gerhardter und Daniel Brüll. 450 Personen hätten insgesamt 4.000 Arbeitsstunden geleistet, rechnete Gerhardter vor: „Das entspricht der Arbeitsleistung einer Halbtagsarbeitskraft während dieser Zeit.“

„Neben dem Hauptprojekt Kirchenplatz sind kleinere Projekte, wie ein historischer Themenweg, die Positionierung als Bücherdorf und ein Leitsystem, hervorzuheben“, ergänzte Betreuer Daniel Brüll. „Die vergangenen Jahre haben einen Prozess in Gang gesetzt, dessen Wirkungen sich in den nächsten Jahren noch fortsetzen werden. Wir haben noch viel vor“, sagte Bürgermeister Harald Riemer.