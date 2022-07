Urenkel auf Spurensuche nach Urgroßvater: Gefunden nach 104 Jahren

Werbung

Der italienische Kriegsgefangene Enrico Mazzani starb, nur einige Monate vor Kriegsende, am 17. Juli 1918. Er liegt mit vielen anderen Insassen des Kriegsgefangenenlagers Schauboden auf dem „Russenfriedhof“ in Schauboden. Jetzt, so lange nach seinem Tod, wurde Enrico Mazzani zu einem Bindeglied zwischen Italien und Österreich.

Vor neun Jahren machte sich sein Urenkel, namensgleich Enrico Mazzani, auf die Spurensuche nach seinem Urgroßvater. Mithilfe der italienischen Botschaft in Wien gab es Hinweise zu Purgstall und durch die Internetforschungen stieß der Urenkel Enrico auf den Lokalhistoriker Franz Wiesenhofer. Von da an gab es regen Austausch zwischen Italien und Österreich. Durch Franz Wiesenhofers Buch „Leben hinter Stacheldraht“, das 2021 auch in die italienische Sprache übersetzt wurde, erhielt Enrico für ihn wichtige Hintergrundinformationen zu den Lagern im Erlauftal.

Nun, nach mehr als 104 Jahren, konnten die Angehörigen erstmals das Grab ihres Urgroßvaters in Purgstall besuchen. „Es waren berührende Szenen auf dem Lagerfriedhof“, schildert Franz Wiesenhofer. Unter seiner Obhut verbrachte Enrico Mazzani mit seiner Familie einige Tage in Purgstall. Die italienischen Gäste besuchten die Ausstellung „Leben hinter Stacheldraht“ im Feuerwehrmuseum, unternahmen eine Wanderung in der Erlaufschlucht und wurden von Bürgermeister Harald Riemer und Pfarrer Franz Kronister auf dem Kirchenplatz begrüßt.

Pfarrer Franz Kronister führte durch die Purgstaller Pfarrkirche und zeigte dabei seine italienischen Sprachkenntnisse. „Mehr als 100 Jahre nach dem 1. Weltkrieg ist durch einen italienischen Kriegsgefangenen eine schöne österreichisch-italienische Freundschaft entstanden“, freut sich Franz Wiesenhofer.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.