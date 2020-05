Gleich mehrere Delikte in einem beging ein vermutlich alkoholisierter Autolenker Samstagnacht in Purgstall.

Eine Polizeistreife wurde auf der LB25 durch seinen auffälligen Fahrstil auf den Pkw aufmerksam und fuhr ihm hinterher, aktivierte schließlich auch das Blaulicht, um den Lenker zum Anhalten zu bewegen. Der bog zwar rechts nach Purgstall ein, hielt den Pkw jedoch nicht an, sondern beschleunigte stark und lieferte sich mit der Polizei durch mehrere Straßen eine regelrechte Verfolgungsjagd.

Durch drei in der Mariazellerstraße gegenüber einer Wohnanlage am rechten Fahrbandrand geparkte Autos kam der flüchtige Fahrer dann zu stehen. Er prallte mit voller Wucht gegen das erste geparkte Fahrzeug und löste damit einen Serien-Crash aus. Unmittelbar nach der Kollision traf auch schon die Polizei am Unfallort ein, worauf der Unfalllenker zu Fuß flüchtete.

Die Polizisten trauten ihren Augen nicht, als sechs alkoholisierte Männer aus dem Fahrzeug kletterten, zwei davon aus dem Kofferraum.

Die Daten des Unfalllenkers wurden eruiert, er ist jedoch weiterhin flüchtig.