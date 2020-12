Heute arbeitet die 21-Jährige im Pflege- und Betreuungszentrum in Scheibbs. „Ich habe die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Nun habe ich in Scheibbs mein Platzerl gefunden“, lacht sie. Außerdem ist sie nun Leiterin der Volkstanzgruppe Purgstall. Obwohl sie keine Mosthoheit mehr ist, ist für Hintersteiner eines klar: Ein Glaserl Most darf bei keinem Heurigen fehlen.