Werner Pitzl nach Brand in seinem Betrieb: „Schauen nach vorne“

NÖN: Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau Marion jetzt, so kurz nach dem Brand?

Werner Pitzl : Wir brauchen erst einmal ein bisschen Ruhe, um alles zu verarbeiten und unsere Gedanken zu sammeln. Aber es wird natürlich weitergehen, mit vereinten Kräften.

Sie können also schon wieder nach vorne schauen?

Pitzl: Stark sind wir vor allem durch die Loyalität unseres Teams. Alle waren sofort da, packen mit an, damit es weitergeht. Es ist unglaublich berührend, wie viele Firmen und Private Hilfe anbieten, uns Räume anbieten, damit wir wenigstens ein bisschen unserer Produktion fortführen können. Dauernd läutet das Telefon. Das zeigt auch eine Wertschätzung unserer Arbeit, die natürlich sehr guttut.

Wie geht es mit dem Neubau weiter, mit dem Sie ja schon begonnen haben?

Pitzl: Daran werden wir natürlich mit voller Kraft weiter arbeiten, jetzt noch mehr als vorher. Durch den Brand haben sich unsere Pläne aber etwas geändert. Ursprünglich war geplant, zuerst das Bürogebäude und dann die Werkshalle zu errichten. Der Bürotrakt in der alten Firma ist aber so gut wie unversehrt geblieben, daher werden wir auf dem neuen Grundstück jetzt erst die Werkshalle bauen und noch etwas in den alten Büros bleiben. Der Zeitplan für den Umzug war mit 30. Juni gesetzt. Ob wir das noch halten können, wissen wir nicht.

Die Brandursache könnte Fahrlässigkeit sein. Wie sieht es jetzt versicherungstechnisch aus? Sind Sie zuversichtlich?

Pitzl: Fix ist noch nichts. Es stehen noch einige Besuche von Brandermittlern aus. Uns wurde gesagt, dass die Ermittlungen erst in zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein werden. An unserer Zuversicht, dass es weitergehen wird, ändert das nichts. Wir geben nicht auf. Wie heißt es so schön: Aufstehen, Krone richten, weitergehen. In meinem Fall ist es halt nicht die Krone, sondern mein Markenzeichen, das karierte Kapperl.

