Kleintierzüchter feierten Erfolge

Über Erfolge durften sich die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Wieselburg schon öfters freuen. Der aktuell 137 Mitglieder zählende Verein ist jährlich mit seiner Schau auf der Wieselburger Messe präsent und nimmt österreichweit an vielen Schauen teil. 2022 hat es aber einen wahren Medaillenregen gegeben. Zwölf Mal gab es den Titel Landesmeister, einmal Landessieger, einmal Landesjugendmeister. Auch ein Vize-Landesjugendmeister-Titel, sowie ein 1. und 3. Platz im Jugendcup gingen – neben einigen anderen Preisen – an die Wieselburger. Zur Feier lud Obmann Bernhard Fallmann ins Gasthaus Distelberger auf der Hochrieß. Die Erlauftaler Kleintierschau findet am 5. und 6, November in der Wieselburger Messehalle II statt.

