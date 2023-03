Wirtin Renate Hörhan: „Jeder war willkommen“

NÖN: Sie waren mehr als 60 Jahre lang Gastwirtin – war das von Anfang an Ihr Plan?

Renate Hörhan: Nein, mein Lehrberuf ist eigentlich Damenkleidermacherin. Ich stamme aus Texing und war eine der vielen Schneiderinnen, die in Purgstall den Meisterkurs absolviert haben. Viele sind wie ich in Purgstall pickengeblieben und haben hergeheiratet. Mein Schwiegervater war am Anfang gar nicht so begeistert über das „Schneidermensch“, in das sich sein Sohn verliebt hat.

Und dann wurde aus der Schneiderin eine Wirtin?

Hörhan: Meine Meisterprüfung habe ich gemacht. Aber es war mir genauso recht, in die Gastwirtschaft einzusteigen. Die Arbeit war ich gewöhnt, denn meine Mutter hat ein Gasthaus in Ruprechtshofen geführt. Da habe ich schon als Kind immer ausgeholfen.

Hat Ihnen die viele Arbeit nie etwas ausgemacht?

Hörhan: Nein. Obwohl es im Rückblick eigentlich unglaublich ist, wie wir hier immer geschleppt haben, wenn wir eine große Veranstaltung hatten, das Essen in den großen Töpfen von der Küche über die Stiegen und in den Saal hinauf. Ich habe viel gearbeitet in meinem Leben, aber es war eben einfach so, es hat dazugehört. Und die Veranstaltungen habe ich gern gemacht, darauf habe ich mich immer schon gefreut.

Wie lang war der Arbeitstag?

Hörhan: Ich war um sieben Uhr herunten, habe aufgesperrt, wenn die ersten Stammgäste auf einen Kaffee gekommen sind. Schluss war für mich um Mitternacht. Mein Mann hat um neun Uhr angefangen, bis zur Sperrstunde. Da konnte es auch einmal drei Uhr werden. Aber wir haben es immer mit Leib und Seele gemacht. Es war mein Leben.

Was sind besonders bleibende Erinnerungen?

Hörhan: Es waren viele interessante Gäste hier. Jörg Haider war da und hat mit ÖVP-Bürgermeister Franz Ressl Karten gespielt. Und auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz war da. Ich habe für ihn Schneekrapfen gemacht. Er hat gefragt, ob er ein paar für seine Mutter mitnehmen darf. Ein paar Tage später hat er angerufen und sich noch einmal besonders bedankt, das hat mich schon gefreut. Und einmal hat der Pfarrer angerufen, die Sängerknaben geben ein Konzert in Purg stall, ob ich was zu essen für sie habe. Natürlich habe ich sie bewirtet. Und sie haben sich alle in mein Gästebuch eingetragen.

Sie waren auch immer sehr Fußball-affin?

Hörhan: Wir waren immer das Vereinslokal der SVg Purgstall. Und NÖVF-Präsident Alfred Brandl, der auch Vereinsfunktionär bei der SVg war, hat viele Fußballer hergebracht. Einmal sollte Herbert Prohaska kommen, er war aber sehr spät dran. Dann ist er schließlich hereingekommen und hat gleich gerufen: Wo hast denn das Papperl? Ich habe gesagt: Nur herein, es ist schon alles hergerichtet. Ich war ja immer Rapid-Fan, aber ich hatte auch ein Herz für Austrianer. Bei mir waren alle gleich. So habe ich es auch mit der Politik gehalten.

Noch eine besondere Anekdote zum Abschluss?

Hörhan: Ein Mann ist hereingekommen, hat ein Bier bestellt. Als ich es ihm gebracht habe, hatte er die Blumenvase ausgetrunken. Er hat nur gesagt: ‚Es tut mir leid, aber ich war schon so durstig.‘

