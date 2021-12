B52-/Roadhouse-Verkauf: Gewünschter Erlös bleibt ein Geheimnis

Weinender Smiley. „Mein Herz in tausend Stücke“, steht daneben. Die Reaktionen ließen bei diesem NÖN-Bericht der Vorwoche nicht lange auf sich warten: Das Roadhouse steht zum Verkauf, nach 40 Jahren verkauft Josef Steiner die beiden B25-Selbstbedienungrestaurants in Ybbs-Kemmelbach und Purg stall sowie den Party-Tempel. „Das waren noch Zeiten, das war unser zweites Zuhause“, schwelgt eine NÖN-Leserin auf Facebook in Erinnerungen – andere User fordern konkrete Taten. „Retten wir das Roadhouse, kaufen wir‘s!“

Auch das am Dienstag der Vorwoche veröffentlichte offizielle Statement von Eigentümer Josef Steiner und den beiden Geschäftsführern der Steiner Gastro Gmbh & Co KG, Rudolf Heimberger und Nelly Cena, erzeugte nochmals viele Reaktionen. Dabei blieb es aber vorerst.

Konkrete Kaufverhandlungen gibt es aktuell noch keine. „Natürlich gab es schon die eine oder andere mehr oder minder ernst gemeinte Anfrage. Aber es ist alles noch im Anfangsstadium“, erklärt Rudolf Heimberger am Montag dieser Woche im NÖN-Telefonat. Der vonseiten der Steiner Gastro GmbH gewünschte Verkaufserlös bleibt auf jeden Fall ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel wollte Heimberger verraten: „Natürlich würden wir uns einerseits wünschen, dass wir schnell einen Nachfolger finden und andererseits einen, der alle drei Lokale gemeinsam übernimmt. Denn das würde auch entsprechend Sinn machen. Immerhin hängen sämtliche Kassen- und Warenlagersysteme zusammen. Auch die Lieferanten sind in allen Bereichen dieselben“, erklärt Heimberger.

Im offiziellen Statement bestätigte Josef Steiner indes nochmals, dass der einzige Grund für den Verkauf sei, dass „ich im 75. Lebensjahr bin und keinen Nachfolger aus der Familie habe.“ Wie die NÖN ebenfalls bereits berichtet hatte, wurde allen 25 Gastro-Mitarbeitern ein Job in einem anderen Bereich der H. und J. Steiner GmbH angeboten.

Dass vor allem das Roadhouse bald wieder einen neuen Besitzer hat und eröffnet, hoffen auch alle Jugendorganisationen der Region. Denn das Angebot für Jugendliche in der Region schrumpfe ohnehin, sind sich Vertreter von Junger ÖVP und Sozialistischer Jugend einig. Dass es jetzt ausgerechnet das legendäre „Road“ sei, schmerze besonders, sagt der Melker JVP-Bezirksobmann Herbert Bitter. Und auch SJ-Landesvorsitzende Melanie Zvonik trauert dem Roadhouse nach und klagt: „Seit Jahren wird das Fortgeh-Angebot für Jugendliche in der Region immer dünner und leider wird dagegen nichts unternommen.“