Drei Tage, ein Festzelt und sieben Musikacts

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Auf die Besucher des traditionellen Parkfestes wartet heuer ein hörenswertes Musikprogramm.

Der Festreigen beginnt am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich. Anschließend werden die Weinviertler Musikgruppe „Sound Exit“ und die bayrische Band „D’Hundskrippln“ für Stimmung sorgen.

Am Samstag heizt ab 19.30 Uhr die Gruppe „Schleidatrauma“ die Stimmung an. Den Hauptact gestaltet die Gruppe „Lenze & de Buam“ aus Oberbayern. Danach folgt ein ausgelassener Abend mit „DJ Johnny Leb“. Am Sonntag werden nach der Feldmesse, die um 10 Uhr stattfindet, beim anschließenden Frühschoppen die „Weinviertler Mährische Musikanten“ die Festbesucher unterhalten.

Vorverkaufs-Tickets sind bei allen Musikern des Musikverein Purgstall oder online via oeticket-light erhältlich. Der Musikverein Purgstall freut sich auf zahlreichen Besuch.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.