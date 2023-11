Neue Kläranlage wird Sonnenkraftwerk

Mit einem volloptimierten Solar-System wird die Kläranlage in Lunz am See ausgestattet. Am Dach der neuen Abwasserreinigungsanlage wird eine Photopholtaik-Anlage mit einer Leistung von 88 kWPeak installiert. Die 223 Module bringen die maximale Kapazität. Der Gemeinderat entschied sich in der jüngsten Sitzung nach Prüfung des Angebots und Feststellung der Förderfähigkeit des Landes NÖ, den Auftrag über 93.646 Euro an die Firma KraftCom aus Göstling zu vergeben. Mit der Montage der Anlage wird in den nächsten Tagen begonnen.