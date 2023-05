Mehr als 200 Radler beim Tag der Pedalritter im Kleinen Erlauftal

Zu einem großen Erfolg wurde der „Tag der Pedalritter“ am Pfingstmontag entlang des Kleinen Erlauftalradwegs. Schluss-Station bei dieser Traditionsveranstaltung war das Hofcafé im Schloss Wolfpassing. „Es wurden 205 Karten bei der großen Schlusstombola abgegeben. Es war sehr viel los und aus dem gesamten Kleinen Erlauftal waren Radler dabei“, freute sich der Wolfpassinger Bürgermeister Friedrich Salzer. Bei Livemusik klang der „Tag der Pedalritter“ gemütlich aus.

Schon seit dem Jahr 2000 schnappen Radbegeisterte zwischen Reinsberg und Wolfpassing am Pfingstmontag ihre Räder und nehmen am „Tag der Pedalritter“ teil. Mit der Veranstaltung feiern die Gemeinden des Kleinen Erlauftals den Start in die Radsaison.

Und so durfte natürlich auch eine Abordnung des Radclubs RC-27 Mosser Randegg nicht fehlen, die die Route von Randegg nach Wolfpassing in Angriff nahm - mit dabei als jüngste Teilnehmerin Lea Strohmaier.

