Scheibbser Radsaisoneröffnung heuer in der Stocksporthalle

„Das ist schon eine tolle Möglichkeit, die uns der Stocksportverein bietet“, sagte Bürgermeister Franz Aigner und freute sich, dass die Radsaisoneröffnung wetterunabhängig ausgerichtet werden konnte. Robert Lehner-Teufel, der den Fahrradbasar nun seit 23 Jahren in der Gemeinde Scheibbs für die Scheibbser BürgerInnenliste BUGS und für die Grünen durchführt, freute sich über eine gute Statistik trotz feuchtem und kaltem Wetter: „Es wurden rund 60 Fahrräder angeboten, zwölf davon wechselten ihre Besitzer."

Teil des Fahrradbasars war auch das Angebot von kostenlosen Kleinreparaturen, die von Wawa Kladnik durchgeführt wurden. Und Peter Dünwald hat ein Angebot an Elektrorädern und Zubehör präsentiert.

Auch das E-Lastenrad von Radland Niederösterreich, welches aktuell für einen Monat in der Stadtgemeinde Scheibbs ist, konnte testgefahren werden. Das Transportrad wurde für die Abholung von St. Pölten durch den Vorsitzenden des Mobilitätsausschusses, Stadtrat Joseph Hofmarcher, über Melk und auf dem Erlauftalradweg nach Scheibbs gefahren.

„Diese Aktion von Radland NÖ soll, ähnlich wie bei den E-Auto-Aktionen, den Menschen zeigen, wie alltagstauglich die Lastenräder mit E-Antrieb sind." Besonders für Einkaufstouren oder Spritztouren mit Kindern sei das Rad sehr geeignet. Es ist mit zwei Sicherheitsgurten für Kleinkinder ausgestattet. Dasselbe Lastenrad-Modell wird übrigens seit längerer Zeit in unmittelbarer Nähe der Bipa-Filiale geparkt. Das Lastenrad kann noch bis 28. April für Testfahrten durch Scheibbser Bürgerinnen und Bürger ausgeborgt werden. Kontakt: Stadtrat Joseph Hofmarcher, 0660/5666331.

Neues E-Fahrzeug für Emilia

An diesem verregneten Mobilitätstag konnte auch das Fahrzeug für den ehrenamtlichen Fahrtendienst Emilia Scheibbs vorgestellt werden. Dazu sagte Gemeinderat Franz Schagerl, der sich maßgeblich für die Umsetzung des Fahrtendienstes für Scheibbs eingesetzt hat: „Voraussichtlich kann Emilia bereits am Montag nach dem Stadtfest im Einsatz sein." Und Obmann in spe, Walter Reiterlehner, welcher den Fahrtendienst in allen Details konsequent in die Umsetzung bringt, sagt: „Wir freuen uns über großes Interesse und dass sich bereits über 25 Personen als Fahrerinnen und Fahrer gemeldet haben."

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.