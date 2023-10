Kleines Erlauftal: 3.000 Euro erradelt!

Jahr für Jahr veranstalten Hobbyradler aus dem Kleinen Erlauftal eine „Ewixen Challenge“ und radeln dabei für den guten Zweck. Heuer konnten Herbert Sonnleitner und Karl Pöchhacker stellvertretend für die teilnehmenden Radfahrer gleich 3.000 Euro an den Verein Netzwerk³ Mostviertel übergeben. „Das ist einfach großartig. Damit ermöglichen die Radsportler zwei Kindern einen bezahlten Psychotherapieplatz in einer Jahresgruppe sowie die dazugehörige Netzwerkarbeit in der Familie und Schule. Wir können nur herzlich dafür danken“, betont Elisabeth Grissenberger, Obfrau des Vereins Netzwerk³ Mostviertel.