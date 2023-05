Pedalritter steuern zu Pfingsten das Schloss Wolfpassing an

Seit dem Jahr 2000 schnappen Radbegeisterte zwischen Reinsberg und Wolfpassing am Pfingstmontag ihre Räder und nehmen am „Tag der Pedalritter“ teil. Mit der Veranstaltung feiern die Gemeinden des Kleinen Erlauftals den Start in die Radsaison. Heuer findet der Abschluss ab 14 Uhr im Hofcafé von Schloss Wolfpassing statt – samt Musik, Verköstigung und großer Schlussverlosung um 15 Uhr.

Familien, Vereine und Radfans starten ab 9 Uhr bei den Stempelstellen in den Gemeinden Reinsberg, Gresten, Gresten-Land, Randegg, Wang, Steinakirchen und Wolfpassing los. „Für uns ist der ‚Tag der Pedalritter‘ auch immer ein Zeichen nach außen, dass die Radsaison bei uns so richtig losgeht. Heuer organisiert die Gemeinde Wolfpassing die Schlussveranstaltung“, berichtet Kleinregionssprecherin Claudia Fuchsluger.

Vor zwei Jahren hatten die Gemeinden im Kleinen und Großen Erlauftal gemeinsam mit Mostviertel Tourismus und Eisenstraße Niederösterreich eine Qualitätsoffensive in die touristischen Radrouten gesetzt. Um das Thema „Flussradeln“, wie im benachbarten Ybbstal, noch stärker zu positionieren, wurden die Radwege 2021 in „Kleiner Erlauftalradweg“ und „Erlauftalradweg“ umbenannt. In jeder Gemeinde entstanden Infopoints, Rastplätze und neue Beschilderungen. Entlang der Strecke laden radfreundliche Gastgeber ein. „Der Kleine Erlauftalradweg weist eine sehr hohe Qualität auf, die Streckenführung entlang des Flusses und fernab der Hauptverkehrsstrecken ist großartig“, hebt auch Eisenstraße-Obmann Werner Krammer die Qualität des Kleinen Erlauftalradwegs hervor. Immer mehr Einheimische und Gäste würden dieses Angebot nutzen.

Der Kleine Erlauftal Radweg

Ausgangspunkt für den Kleinen Erlauftalradweg ist der „Zwiesel“ in Wieselburg. Von dort lässt sich auf rund 35 Kilometern die Kleine Erlauf erkunden. Auf dem Weg nach Süden eröffnen sich immer wieder Ausblicke auf die Mostviertler Bergwelt – und Schlösser und Spielplätze säumen den Weg. Man radelt vorbei an alten Birnbäumen und Geheimtipps wie der Burgruine Perwarth. Eine Strecken-Alternative führt von Wang über den Ewixengraben in das Kulturdorf Reinsberg. Am Endpunkt in Kienberg-Gaming wiederum lässt sich die Tour in Richtung Gaming und Lunz am See verlängern – oder man fährt auf dem Erlauftalradweg zurück nach Wieselburg.

