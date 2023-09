Radio 4/4 zu Gast am Hochkar

Die Radio-4/4-Sendung von Radio NÖ am Samstag direkt aus der „Latschen-Alm“ am Hochkar bildete den Startschuss für den Wanderherbst in den Ybbstaler Alpen. Natürlich war dieser auch eines der Hauptthemen in den Interviews von Radio-NÖ-Moderatorin Birgit Perl mit Bürgermeister und Ybbstaler-Alpen-Obmann Fritz Fahrnberger, Ybbstaler-Alpen-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer, Hochkar-Geschäftsführer Karl Weber sowie den beiden Hochkar-Gastronomen Elfriede Kronsteiner (Latschen-Alm) und Johannes Putz. Der musikalische Part der Sendung war mit Sängerin Styrina und Franky Leitner fest in steirischen Händen.