Mit dem Leihrad rund um den Ötscher

Im Ötscherdorf besteht neuerdings die Möglichkeit, sich Räder auszuleihen. Sport 2000 Ötscher: „Die Größenordnung des Radverleihs ist überschaubar und bietet vier Stück E-Bikes in den Größen M und L für vorwiegende Benutzung auf Feldwegen und Straßen an. „Aber es ist ein Anfang“, betont Franz Heher im Sport 2000 Ötscher.

Bei Bedarf stehen auch zwei Trekkingräder zur Verfügung. Reservierung unter 07480/20056 oder 0650/5120962 erforderlich.

Mit dem Radverleih Ötscher soll den Gästen im Bergdorf Lackenhof ein kleines Angebot zur Erkundung unserer schönen Gegend mit dem Rad geboten werden. „Wir wollen einmal einen Probelauf starten und schauen, wie das Angebot angenommen wird“, meint Heher und ergänzt: „Bei Anfragen von größeren Gruppen werden wir uns mit Andreas Buder vom Radverleih ANKA in Lunz am See abstimmen.“

