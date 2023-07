Purgstall: Gripsy in der Renaissance

NÖN: Was ist das Besondere an einer edukativen Schnitzeljagd im Unterschied zu einer normalen Schatzsuche?

Helene Glösl: Bei unseren Schatzsuchen gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, die in eine spannende Geschichte eingebettet sind. Zusätzlich erfahren die Kinder bei der Renaissance-Schnitzeljagd nach jeder gelösten Aufgabe in ein paar Zeilen Interessantes über einen Superstar dieser Epoche.

Sind zum Lösen der Rätsel Vorkenntnisse zum Thema Renaissance erforderlich?

Glösl: Die Kinder lernen, indem sie von Station zu Station die verschiedenen Rätsel lösen. Die Lösungen bauen aufeinander auf, so dass man am Ende viel über die Renaissance weiß.

Wie und wann sind Sie auf die Idee mit den Rätselspielen gekommen?

Glösl: In meiner Zeit als Erzieherin wollte ich Wissensvermittlung mit Spaß und Spiel verbinden. Damals gab es noch kein Internet, daher war es schwierig, an Unterlagen für Ratespiele zu gelangen. So begann ich, selbst Rätselrallyes und Schatzsuchen zusammenzustellen. Das machte den Kindern großen Spaß und im Lauf der Jahre sammelten sich zahlreiche Unterlagen an.

Wie ist die Gripsy-Rätselwerkstatt entstanden?

Glösl: Als meine eigenen Kinder alt genug waren, haben wir gemeinsam mit Freunden unzählige Rätselrallyes und Schatzsuchen gespielt; egal, ob zu Hause, bei Ausflügen oder im Urlaub. Eines Tages entstand die Idee, diese Spiele zum Download anzubieten: Unsere Gripsy-Rätselwerkstatt war geboren. Wobei wir am Anfang keine Ahnung hatten, wie viel Zeit und Energie dieses Projekt in Anspruch nehmen würde.

Wie lange braucht es von der Idee zum fertigen Spiel?

Glösl: Diese Frage ist schwer zu beantworten, da in einem Familienunternehmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit oft verschwimmen. Brainstorming geschieht zum Beispiel beim gemeinsamen Wandern oder im Urlaub. Der Arbeitsplatz muss nicht immer das Büro sein. Trotzdem verbringen wir auch dort noch eine Vielzahl an Stunden, bis aus der ersten Idee ein fertiges Produkt wird.

Wie kamen Sie auf das Thema Renaissance? Ist das eine Epoche, die Sie persönlich besonders interessiert?

Glösl: Die Renaissance ist eine Epoche mit bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen. Sie hat Astronomen, Ingenieure, Mathematiker und Künstler hervorgebracht, die mit ihren damaligen Möglichkeiten Geniales geleistet haben. Es macht Spaß, sich zu ihren Wissensgebieten unterschiedliche Rätsel und Aufgaben einfallen zu lassen und diese mit einer spannenden Geschichte zu verbinden.

Gripsys Rätselwerkstatt ist, wie gesagt, ein Familienprojekt. Wer macht was?

Glösl: Wir haben das Glück, dass wir uns mit unseren Fähigkeiten und Interessen gut ergänzen. Neue Ideen besprechen wir gemeinsam und überlegen, welche Projekte wie umgesetzt werden können. Aus meiner Feder stammen die Geschichten und Rätsel, die dem prüfenden Blick unseres Lektors Simon standhalten müssen. Er ist auch für das Erstellen und Verwalten des Online-Bereichs zuständig. Die grafische Gestaltung, das Layout und die Illustrationen liegen in den Händen von Tamara und Gerhard. Mit ihrem Gespür für Farben und Formen gibt Tamara unseren Produkten den letzten Schliff, bevor sie veröffentlicht werden.

Ist schon etwas Neues in Planung?

Glösl: Es sind viele Projekte in Planung und einiges ist bereits in Arbeit. Wir werden weiterhin online tätig sein, dürfen aber auch ganz neue Wege beschreiten.