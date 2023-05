Hermann Maier nach 24 Jahren wieder in Wieselburg

7 Olympia-Medaillen (2 davon in Gold), 9 WM-Medaillen (4 davon in Gold), 63 Weltcupsiege und insgesamt 146 Weltcup-Podestplätze weisen Katharina Gallhuber, Kathrin Zettel und natürlich vor allem Hermann Maier miteinander aus. Gemeinsam waren die drei am Freitag die Stargäste beim Tag der offenen Tür im neuen Raiffeisenhaus in Wieselburg.

Zwei Stunden lang nahmen sich die (ehemaligen) Skistars Zeit, um zum Einen auf der Bühne im Festzelt die Interviewfragen von Moderator Franz „Franky“ Kramml zu beantworten, und zum Anderen für Autogramme, Fotos und einen kurzen Smalltalk zur Verfügung zu stehen. Und die Schlange der Fans war von Beginn weg bis zum Schluss lang. Bis zu einer halben Stunde betrug die Wartezeit auf die begehrten Autogramme und Fotos. Aber die Leute harrten geduldig aus, um ihren Stars ganz nahe zu kommen.

Für manchen war es übrigens ein „Wiedersehen“ mit Hermann Maier. Denn der „Herminator“ war bereits 1999 - nur ein Jahr nach seinem heroische Triumph in Nagano (Olympia-Gold im Super G nach dem schweren Sturz in der Abfahrt) - zu Gast bei der Eröffnung der damals neuen Bankstelle in Wieselburg. Und so mancher hatte schon ein unterschriebenes Souvenir von damals mit im Gepäck.

Cobra-Beamte seilten sich vom Dach des Gebäudes ab

Doch nicht nur die drei Skistars begeisterten am Freitag. Auch die Führungen durch das neue Raiffeisenhaus sowie die Infostände der Polizei zogen die vielen Besucher in ihren Bann. Vor allem aber auch die Einsatzvorführung der Cobra-Einheit, die sich vom Gebäude abseilten und eine fingierte Geiselnahme eindrucksvoll beendeten.

Musikalisch umrahmt wurde der Tag von der Stadtkapelle Wieselburg, der Gruppe „Die Tschechen“ und der Volkstanzgruppe Wieselburg. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten auf Einladung der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel die Teams vom Brauhaus und Ballonwirt Aigner.

Feuerwehr und Stadtkapelle durften sich im Rahmen des Festes auch über zwei tollen Spendenschecks freuen. Für beide Institutionen gab es jeweils 2.000 Euro von der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. Die Feuerwehr Wieselburg Stadt und Land hatte ja bereits in der Bauphase den ersten Einsatz im Raiffeisenhaus. Im Sommer 2021 verwandelte ein Starkregenereignis die für Tiefgarage ausgehobene Grube in ein „Schwimmbad“. Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus und leitete es in die Erlauf ab.

