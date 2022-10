Mosser Leimholz: Mitte Februar wird die erste Platte produziert

235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen die Mosser Leimholz GmbH mit ihren beiden Werken in Randegg sowie die Mosser Holzindustrie GmbH mit der Säge in Zarnsdorf aktuell. 2021 erreichte Mosser einen Jahresumsatz von rund 170 Millionen Euro.

Beides soll sich in den nächsten Jahren steigern. Die Mitarbeiteranzahl wächst aktuell um rund 20 bis 25 Personen an. Der Jahresumsatz könnte 2025 erstmals an der 200 Millionen-Euro-Grenze kratzen – sofern alles nach Plan verläuft und die wirtschaftlich schwierigen Zeiten dem Ganzen keinen Dämpfer verpassen.

Die Mannschaft agiert als Team. Da spielt auch der Wissenstransfer und -austausch eine wesentliche Rolle.“ Martin bruderhofer Mosser-Geschäftsführer

Aber bei der Firma Mosser ist man optimistisch. Sonst hätte man die jüngste Großinvestition –immerhin rund 20 Millionen Euro – nicht getätigt. Das 1985 errichtete Leimholz-Werk in Perwarth wird seit dem Vorjahr einer Generalsanierung unterzogen. Sämtliche Infrastruktur ist auf den modernsten Stand der Technik gebracht worden. Dazu kam ein Ausbau der bestehenden Hallenflächen um rund 3.000 m². Dieser dient der neuen Produktlinie, die die Mosser Leimholz GmbH ab 2023 im Sortiment haben wird. Denn neben Brettschichtholz, Deckenelementen, keilgezinkten Latten, Schnittholz und Holzbriketts wird Mosser ab kommenden Jahr auch Brettsperrholzplatten (BSP) produzieren.

Brettsperrholz ist der Überbegriff für im Bauwesen verwendete Massivholztafeln. „BSP ist im modernen und nachhaltigen Holzbau nicht mehr wegzudenken. Wir vertiefen mit diesem Produkt unserer Wertschöpfung und stärken damit unsere Philosophie, produzierend vom Rundholz bis zum Fertigprodukt aktiv zu sein. Zusätzlich gewinnen wir im Schnittholzabsatz Flexibilität und werden mit BSP noch präsenter am Markt sein“, erklärt Martin Bruderhofer, Geschäftsführer der Mosser Holzindustrie GmbH.

Der Ausstoß der neuen Anlage soll bei Endausbau im Drei-Schicht-Betrieb 50.000 m³ betragen. „Mit der neuen Anlage können wir Platten bis zu 1,25 Meter Breite und 14 Meter Länge mit sehr hohen Qualitätsansprüchen fertigen“, erläutert Bruderhofer.

Die Bauarbeiten im Werk Perwarth sind bis auf die noch neu zu errichtende Werkstatt weitestgehend abgeschlossen. Aktuell laufen die Montage arbeiten bei den Anlagen auf Hochtouren. Bis Jahreswechsel soll die gesamte Anlage montiert sein. Danach beginnt die „Inbetriebnahme-Phase“, die sich bis Mitte Februar erstrecken wird. Beim Aufbau und in der Inbetriebnahme sind auch schon Mosser-Schlüsselkräfte direkt eingebunden. „Uns ist es wichtig, dass unsere Leute so viel Wissen wie möglich vom Maschinenlieferanten übertragen bekommen. Es ist eine hochmoderne, verkettete Anlage, wo auch neue Wege beschritten werden und Mitarbeiterqualifikation von höchster Wichtigkeit ist“, ist Martin Bruderhofer überzeugt und freut sich schon, wenn Mitte Februar die ersten Platten produziert werden. Danach erfolgt die Optimierung.

Parallel zur Inbetriebnahme der Brettsperrholz-Produktion erfolgt eine Erhöhung der Sägekapazität im Werk in Zarnsdorf auf rund 420.000 Festmeter pro Jahr. Daher wird auch in Zarnsdorf in eine zusätzliche Anlage investiert. „Wir sind natürlich bemüht, unsere Produktionen mit Schnittholz aus unserem eigenen Sägewerk größtmöglich zu versorgen, dennoch werden auch unsere externen Schnittholzlieferanten fixe Bestandteile unserer Firmenstrategie bleiben. Dass dies wichtig ist, hat nicht zuletzt der Brand im Sägewerk im November 2020 gezeigt“, erinnert Bruderhofer.

