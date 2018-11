„Die Musik begeistert mich seit frühester Kindheit. Mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern haben wir zu Hause zu jedem Anlass mehrstimmig gesungen und dazu Klavier, Gitarre, Geige, Trompete oder Akkordeon gespielt“, erzählt die Leiterin des Randegger Bäuerinnenchors und des Kirchenchors über ihre Leidenschaft.

„Am Schönsten ist es, wenn sich die Sänger so auf das Singen konzentrieren, dass sie nach einer Chorprobe befreit von allen Alltagsgedanken fröhlich, beschwingt und mit den Melodien im Ohr nach Hause gehen“, schwärmt die studierte Germanistin und Volkskundlerin, die bereits in ihrer Jugend zehn Jahre Klavier lernte, in Jugendjahren schon im Flötenorchester und als Backgroundsängerin aktiv war und in Deusch-land aufgewachsen ist.

„Im Chor trägt jeder zum Gelingen bei“

„Die Liebe hat mich mit 27 Jahren nach Österreich gebracht.“ Bald darauf hat sie im Kirchenchor und auch im Bäuerinnenchor mitgesungen. „Die Kombination aus Klavierspielen und der Leidenschaft zur Musik verführte mich 2010 dazu, den Bäuerinnenchor als Leiterin zu übernehmen“, schildert Pruckner. Vor zwei Jahren hat sie auch die Leitung des Kirchenchors übernommen.

„Ich sehe die Chorleitung als Teamwork mit den Sängern - jeder trägt zum Gelingen bei. Ob mit Kopien, mit der Hilfe beim Randegger Dialekt oder mit süßen Bäckereien – wir sind eine gute Gemeinschaft, wo jeder auf jeden schaut, dass es ihm gut geht“. Neben zahlreichen Auftritten gestaltet der Bäuerinnenchor im Zwei-Jahresrhythmus gemeinsam mit dem Kirchenchor aktuell die Adventandacht der Chöre mit den drei weiteren Randegger Chören am 8. Dezember in der Randegger Kirche. Mit dabei ist der Chor auch beim Kathrini-Singen in der Grestner Pfarrkirche am 25. November.

Zwei dreistimmige Messen komponiert

„Für Randegg habe ich zwei dreistimmige Messen komponiert: Die ‚Randegger Messe‘ und die ‚Schutzengel Messe‘ mit Text, die 2014 und 2015 uraufgeführt wurden. Der bekannte Mundartdichter Gottfried Preuler hat mich gefragt, ob mir eine Melodie zu seinem Text ‚Mei Hoamat, mei Randegg‘ einfällt. Letztes Jahr wurde das Volkslied im Rahmen eines Singabends uraufgeführt. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Bäuerinnenchors wird bereits ein großes Chöre-Treffen geplant.“