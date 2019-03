Alle vier Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden nahmen sich Zeit, bei den Teilnehmern rauchten die Köpfe: An die 30 Mitglieder ließen bei der Generalversammlung der ARGE Panoramahöhenweg im Gasthaus Windhagerwirt die vergangenen drei Jahre Revue passieren und diskutierten künftige Maßnahmen.

Das Sprecher-Duo Gottfried Wagner (Ebenbauer, Windhag) und Gemeinderat Gerhard Krenn (St. Leonhard/Wald) gaben einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten. Das achtköpfige Kernteam aus den Gemeinden Sonntagberg, Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitz und Randegg verlängerte die Funktionsperiode bis 2020. Denn da stehen zwei große Jubiläen an: 20 Jahre Panoramahöhenweg und die zehnte Auflage der Schnapsbrenner-Olympiade der Österreichischen Eisenstraße.

Zentrales Anliegen ist die stetige Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung des Ausflugszieles „Panoramahöhenweg“ entlang des Bergrückens vom Sonntagberg bis zum Hochkogelberg. Die Veranstaltungen im Jahreszyklus sollen 2020 attraktiviert und sogar ausgebaut werden. So denkt man ein Aufleben des früheren „Panoramafestes“ rund um den „Tag des Mostes“ Ende April an. Weiters soll das Leitsystem überarbeitet werden. Bei der Mitgliederversammlung wurde auch die Tourismuskooperation Ybbstaler Alpen vorgestellt, eine Zusammenarbeit soll im heurigen Jahr im Detail entwickelt werden. „Der Panoramahöhenweg war und ist ein Vorzeigeprojekt der touristischen Zusammenarbeit über Ortsgrenzen hinweg. Durch die Ybbstaler Alpen eröffnen sich weitere große Chancen“, betonte der Waidhofner Bürgermeister Werner Krammer.

Nach beinahe 20 Jahren Zusammenarbeit hat die ARGE Panoramahöhenweg nicht nur gemeinsame Projekte umgesetzt, sondern auch einen starken Zusammenhalt in der Gruppe geschaffen. „Wir sind stolz darauf, dass wir schon so lange an einem gemeinsamen Strang ziehen“, erklärte Sprecher-Stellvertreter Gerhard Krenn. ARGE-Sprecher Gottfried Wagner appellierte an alle Mitgliedsbetriebe: „Wir leben hier am Panoramahöhenweg im Paradies. Das müssen wir für uns selbst verinnerlichen und unseren Gästen immer wieder vermitteln. Der Erfolg liegt bei uns.“

Der Start in die Frühlingssaison am Panoramahöhenweg erfolgt am Sonntag, 17. März, im Rahmen des „Josefifests“ mit der legendären Josefikapelle am Sonntagberg: Nach der Josefimesse in der Basilika folgen ein Frühschoppen im Gasthof Lagler und das Josefischnapsen beim Mostheurigen Wagenöd.