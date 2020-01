Perfekte Show beim Jugendball .

Unter dem Motto „The Show must go on“fand am Samstag der Jugendball in Rand egg statt. Akrobatische Hebefiguren und eine Inszenierung des Donauwalzers gab die Rand egger Jugend bei der Eröffnungspolonaise zum Besten. In der Mitternachtseinlage gab es ein „Best of“ der Darbietungen aus den letzten zehn Jahren. Für beste Stimmung auf der Tanzfläche sorgte die Band RKMusic.