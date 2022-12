Priester Thomas Neernakunnel feierte Jubiläum

Werbung

P. Thomas Neernakunnel ist seit 20 Jahren Priester und seit zehn Jahren in den Pfarren Randegg und Reinsberg tätig. Grund genug, für die beiden Pfarren gemeinsam mit ihrem Pater zu feiern. Mit einer Dankesmesse am Jubiläumstag am 9. Dezember dankten ihm die Vertreter der Pfarre Randegg für sein Wirken. Bei der Dankesmesse am vergangenen Sonntag in der Pfarre Reinsberg überbrachten ihm die Erstkommunionkinder Lichter des Dankes sowie eine Priesterjubiläumskerze und einen Rosenblumenkranz (20 Rosen als Symbol für jedes Priesterjahr). Zudem erhielt der Pater als Geschenk ein Porträt von sich und im Hintergrund der Pfarrkirche. Die Dankmesse wurde auch auf Youtube übertragen, um seiner Familie und Freunden in Indien die Möglichkeit zu geben, die Messe mitzufeiern.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.