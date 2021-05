An zwölf Standorten in Randegg, Reinsberg, Amstetten, Ardagger, Frankenfels, Haag, Hürm, Waidhofen an der Ybbs, Ybbs und Ybbsitz warten unterschiedlichste Themenwelten darauf, von den Kindern entdeckt zu werden. Von Lego Mindstorms oder Roboterprogrammierung über die Produktion eines eigenen Films, bis hin zur Entdeckung des Waldes ist für jeden Geschmack etwas dabei.

In Randegg und Reinsberg geht es raus in die Natur: Am 30. und 31. August gibt es in Reinsberg ein Waldcamp, in Randegg wird am 2. September ein „Waldstrawanzen“ angeboten. Alle Termine, Infos und Anmeldung: www.zukunftsakademie.or.at/summer-camp. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.