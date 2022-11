„Sterne der Hoffnung“ für den Lehenhof

Jedes Jahr um diese Zeit startet Glaskünstlerin Ilse Hobbiger ihre Weihnachtsaktion. Und das seit mittlerweile elf Jahren. Ob für eine Augenoperation für die Organisation „Licht für die Welt“ oder das Caritas-Projekt „Ziegen für Burundi“, vielen hat sie mit dem Verkauf ihrer handgefertigten Glassterne schon geholfen. „Das Glas erinnert mich an mich selbst, besonders stur. Aber wenn man weiß, wie man damit umgeht, wird es butterweich“, erklärt sie ihre Leidenschaft. Ihre weiche, soziale Seite will die quirlige Künstlerin heuer dem Scheibbser Lehenhof widmen, den sie für ihre Weihnachtsaktion ausgewählt hat: „Die Auswahl fällt mir jedes Jahr besonders schwer, denn es gibt so viele, denen ich helfen möchte.“

Seit März finden Vertriebene aus der Ukraine im Lehenhof eine sichere Unterkunft- „Gebraucht werden Kühlschränke, damit die Bewohner ihre eigenen Lebensmittel dort aufbewahren können“, erklärt Hobbiger und ist zielstrebig: „Zwei davon möchte ich auf jeden Fall finanziert bekommen. Dafür brauchen wir rund 2.000 Euro.“ Sollte durch den Verkauf ihrer „Sterne der Hoffnung“ mehr Geld zusammenkommen, dann werden damit frisches Obst sowie Gemüse und Milchprodukte für die Bewohner gekauft. Pro Wochen werden dafür rund 300 Euro benötigt.

Damit so viele Sterne wie möglich verkauft werden können, wird die 62-Jährige in den nächsten Wochen viel Zeit in ihrem Atelier verbringen und auch einige Nachtschichten einlegen. Denn bis so ein Stern fertig ist, dauert es eine Weile. Vom Zuschnitt und Schleifen der einzelnen Teile bis hin zum Brennen und Standstrahlen, in jedem Glasstern steckt viel Liebe und Handarbeit.

Die kleinen Kunstwerke sind um 12 Euro (50% kommen dem Lehenhof zugute) am Weihnachtsmarkt im Meierhof in Perwarth am 10. und 11. Dezember, im Scheibbser Geschenkeladen „RahmenDamen“ und bei der Künstlerin selbst ( 0664/5010099) erhältlich.

