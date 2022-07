Trommeln für die Ukraine

Werbung

Im Rahmen der Ferienspiele Randegg werden beim Benefiz-Trommeln „We play for Ukraine“ verschiedene Trommelkurse angeboten. Anfänger und Fortgeschrittene ab fünf Jahren bis hin zum Erwachsenen können zu einem Kursbeitrag von 15 Euro teilnehmen und bekommen inmitten der Natur in spielerischer Form Einblick in die Welt der Percussion und Trommeln. Dabei werden die verschiedensten Musikstile, vom Traditionellen über den Afrikanischen bis hin zu Pop-Rock, getrommelt.

Am Abend spielen verschiedene Trommelgruppen, bei welchen auch Teilnehmende der Kurse aktiv mitmachen können. Ein Drumcircle für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bildet den Abschluss des Benefiz-Trommelns.

Bei Möglichkeit soll man eigene Instrumente, wie zum Beispiel Cajón, Congas, Dundun oder Djembé, mitnehmen. Ansonsten besteht bis 25. Juli die Option, sich ein Leihinstrument zu reservieren. Das Benefiz-Trommeln findet bei jedem Wetter statt.

Der Reinerlös dieses Events geht an „Willkommen Mensch Randegg“.

